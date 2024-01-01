هريفنا أوكرانية إلى دينار تونسي

تحويل UAH إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
74.127 tnd

₴1.000 UAH = DT0.07413 TND

Mid-market exchange rate at 03:54
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

UAH إلى TND مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

TND

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7411.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5021.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Tunisian Dinar
1 UAH٠٫٠٧٤١٣ TND
5 UAH٠٫٣٧٠٦٣ TND
10 UAH٠٫٧٤١٢٧ TND
20 UAH١٫٤٨٢٥٤ TND
50 UAH٣٫٧٠٦٣٤ TND
100 UAH٧٫٤١٢٦٨ TND
250 UAH١٨٫٥٣١٧٠ TND
500 UAH٣٧٫٠٦٣٤٠ TND
1000 UAH٧٤٫١٢٦٨٠ TND
2000 UAH١٤٨٫٢٥٣٦٠ TND
5000 UAH٣٧٠٫٦٣٤٠٠ TND
10000 UAH٧٤١٫٢٦٨٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 TND١٣٫٤٩٠٤٠ UAH
5 TND٦٧٫٤٥٢٠٠ UAH
10 TND١٣٤٫٩٠٤٠٠ UAH
20 TND٢٦٩٫٨٠٨٠٠ UAH
50 TND٦٧٤٫٥٢٠٠٠ UAH
100 TND١٬٣٤٩٫٠٤٠٠٠ UAH
250 TND٣٬٣٧٢٫٦٠٠٠٠ UAH
500 TND٦٬٧٤٥٫٢٠٠٠٠ UAH
1000 TND١٣٬٤٩٠٫٤٠٠٠٠ UAH
2000 TND٢٦٬٩٨٠٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 TND٦٧٬٤٥٢٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 TND١٣٤٬٩٠٤٫٠٠٠٠٠ UAH