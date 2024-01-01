500 دينار تونسي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل TND إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

500 tnd
6,177.55 uah

1.000 TND = 12.36 UAH

Mid-market exchange rate at 10:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٥١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 TND١٢٫٣٥٥١٠ UAH
5 TND٦١٫٧٧٥٥٠ UAH
10 TND١٢٣٫٥٥١٠٠ UAH
20 TND٢٤٧٫١٠٢٠٠ UAH
50 TND٦١٧٫٧٥٥٠٠ UAH
100 TND١٬٢٣٥٫٥١٠٠٠ UAH
250 TND٣٬٠٨٨٫٧٧٥٠٠ UAH
500 TND٦٬١٧٧٫٥٥٠٠٠ UAH
1000 TND١٢٬٣٥٥٫١٠٠٠٠ UAH
2000 TND٢٤٬٧١٠٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 TND٦١٬٧٧٥٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 TND١٢٣٬٥٥١٫٠٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Tunisian Dinar
1 UAH٠٫٠٨٠٩٤ TND
5 UAH٠٫٤٠٤٦٩ TND
10 UAH٠٫٨٠٩٣٩ TND
20 UAH١٫٦١٨٧٧ TND
50 UAH٤٫٠٤٦٩٣ TND
100 UAH٨٫٠٩٣٨٦ TND
250 UAH٢٠٫٢٣٤٦٥ TND
500 UAH٤٠٫٤٦٩٣٠ TND
1000 UAH٨٠٫٩٣٨٦٠ TND
2000 UAH١٦١٫٨٧٧٢٠ TND
5000 UAH٤٠٤٫٦٩٣٠٠ TND
10000 UAH٨٠٩٫٣٨٦٠٠ TND