10 هريفنا أوكرانية إلى دينار تونسي

تحويل UAH إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
0.805 tnd

1.000 UAH = 0.08053 TND

Mid-market exchange rate at 08:12
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٨٢٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٩٢١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٦٠٣٠٫٨٥٤١٫٤٥٧١٫٤٧٤٢٠٫٤٣٣١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١٠٦٫٠٢٧1١٫٧٠٥١٫٧٢٥٢٣٫٩١٢١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Tunisian Dinar
1 UAH٠٫٠٨٠٥٣ TND
5 UAH٠٫٤٠٢٦٥ TND
10 UAH٠٫٨٠٥٢٩ TND
20 UAH١٫٦١٠٥٩ TND
50 UAH٤٫٠٢٦٤٧ TND
100 UAH٨٫٠٥٢٩٣ TND
250 UAH٢٠٫١٣٢٣٢ TND
500 UAH٤٠٫٢٦٤٦٥ TND
1000 UAH٨٠٫٥٢٩٣٠ TND
2000 UAH١٦١٫٠٥٨٦٠ TND
5000 UAH٤٠٢٫٦٤٦٥٠ TND
10000 UAH٨٠٥٫٢٩٣٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 TND١٢٫٤١٧٨٠ UAH
5 TND٦٢٫٠٨٩٠٠ UAH
10 TND١٢٤٫١٧٨٠٠ UAH
20 TND٢٤٨٫٣٥٦٠٠ UAH
50 TND٦٢٠٫٨٩٠٠٠ UAH
100 TND١٬٢٤١٫٧٨٠٠٠ UAH
250 TND٣٬١٠٤٫٤٥٠٠٠ UAH
500 TND٦٬٢٠٨٫٩٠٠٠٠ UAH
1000 TND١٢٬٤١٧٫٨٠٠٠٠ UAH
2000 TND٢٤٬٨٣٥٫٦٠٠٠٠ UAH
5000 TND٦٢٬٠٨٩٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 TND١٢٤٬١٧٨٫٠٠٠٠٠ UAH