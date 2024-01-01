هريفنا أوكرانية إلى ريال عماني

تحويل UAH إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
9.390 omr

₴1.000 UAH = ر.ع.0.009390 OMR

Mid-market exchange rate at 03:48
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UAH إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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OMR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7461.471
1 EUR1.116193.7070.8431.4551.50119.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.187111.18811.7261.78123.5051.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال العماني
1 UAH٠٫٠٠٩٣٩ OMR
5 UAH٠٫٠٤٦٩٥ OMR
10 UAH٠٫٠٩٣٩٠ OMR
20 UAH٠٫١٨٧٨٠ OMR
50 UAH٠٫٤٦٩٥١ OMR
100 UAH٠٫٩٣٩٠٢ OMR
250 UAH٢٫٣٤٧٥٦ OMR
500 UAH٤٫٦٩٥١٢ OMR
1000 UAH٩٫٣٩٠٢٤ OMR
2000 UAH١٨٫٧٨٠٤٨ OMR
5000 UAH٤٦٫٩٥١٢٠ OMR
10000 UAH٩٣٫٩٠٢٤٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / هريفنيا الأوكرانية
1 OMR١٠٦٫٤٩٤٠٠ UAH
5 OMR٥٣٢٫٤٧٠٠٠ UAH
10 OMR١٬٠٦٤٫٩٤٠٠٠ UAH
20 OMR٢٬١٢٩٫٨٨٠٠٠ UAH
50 OMR٥٬٣٢٤٫٧٠٠٠٠ UAH
100 OMR١٠٬٦٤٩٫٤٠٠٠٠ UAH
250 OMR٢٦٬٦٢٣٫٥٠٠٠٠ UAH
500 OMR٥٣٬٢٤٧٫٠٠٠٠٠ UAH
1000 OMR١٠٦٬٤٩٤٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 OMR٢١٢٬٩٨٨٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 OMR٥٣٢٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 OMR١٬٠٦٤٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ UAH