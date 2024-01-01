Ukrayna grivnasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UAH → OMR çevirin

1.000 uah
10,212 omr

1.00000 UAH = 0.01021 OMR

00:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0765589.36171.45061.651780.9478318.3592
1 GBP1.169311.2588104.491.696171.931421.1082921.4672
1 USD0.92890.794407183.00751.347451.534330.8804517.0537
1 INR0.01119050.009570310.012047110.01623290.01848420.01060690.205448

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Ukrayna grivnasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Umman Riyali
1 UAH0.01021 OMR
5 UAH0.05106 OMR
10 UAH0.10212 OMR
20 UAH0.20424 OMR
50 UAH0.51060 OMR
100 UAH1.02121 OMR
250 UAH2.55302 OMR
500 UAH5.10605 OMR
1000 UAH10.21210 OMR
2000 UAH20.42420 OMR
5000 UAH51.06050 OMR
10000 UAH102.12100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Ukrayna Grivnası
1 OMR97.92330 UAH
5 OMR489.61650 UAH
10 OMR979.23300 UAH
20 OMR1958.46600 UAH
50 OMR4896.16500 UAH
100 OMR9792.33000 UAH
250 OMR24480.82500 UAH
500 OMR48961.65000 UAH
1000 OMR97923.30000 UAH
2000 OMR195846.60000 UAH
5000 OMR489616.50000 UAH
10000 OMR979233.00000 UAH