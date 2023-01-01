5 Ukrayna grivnasından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile UAH → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Ukrayna Grivnası
|1 OMR
|94.98210 UAH
|5 OMR
|474.91050 UAH
|10 OMR
|949.82100 UAH
|20 OMR
|1899.64200 UAH
|50 OMR
|4749.10500 UAH
|100 OMR
|9498.21000 UAH
|250 OMR
|23745.52500 UAH
|500 OMR
|47491.05000 UAH
|1000 OMR
|94982.10000 UAH
|2000 OMR
|189964.20000 UAH
|5000 OMR
|474910.50000 UAH
|10000 OMR
|949821.00000 UAH