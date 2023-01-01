bin Ukrayna grivnasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UAH → OMR çevirin

1.000 uah
10,528 omr

1.00000 UAH = 0.01053 OMR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Umman Riyali
1 UAH0.01053 OMR
5 UAH0.05264 OMR
10 UAH0.10528 OMR
20 UAH0.21057 OMR
50 UAH0.52642 OMR
100 UAH1.05283 OMR
250 UAH2.63208 OMR
500 UAH5.26415 OMR
1000 UAH10.52830 OMR
2000 UAH21.05660 OMR
5000 UAH52.64150 OMR
10000 UAH105.28300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Ukrayna Grivnası
1 OMR94.98210 UAH
5 OMR474.91050 UAH
10 OMR949.82100 UAH
20 OMR1899.64200 UAH
50 OMR4749.10500 UAH
100 OMR9498.21000 UAH
250 OMR23745.52500 UAH
500 OMR47491.05000 UAH
1000 OMR94982.10000 UAH
2000 OMR189964.20000 UAH
5000 OMR474910.50000 UAH
10000 OMR949821.00000 UAH