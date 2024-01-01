5 هريفنا أوكرانية إلى ريال عماني

تحويل UAH إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
0.050 omr

1.000 UAH = 0.01002 OMR

Mid-market exchange rate at 07:39
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٩٠٤٠٫٧٨٣١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٧٢١١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٢1٩٠٫٥٦٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٥١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧١٠٥٫٩٢٦1١٫٧٠٣١٫٧٢٤٢٣٫٩٢١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال العماني
1 UAH٠٫٠١٠٠٢ OMR
5 UAH٠٫٠٥٠٠٩ OMR
10 UAH٠٫١٠٠١٨ OMR
20 UAH٠٫٢٠٠٣٦ OMR
50 UAH٠٫٥٠٠٨٩ OMR
100 UAH١٫٠٠١٧٨ OMR
250 UAH٢٫٥٠٤٤٥ OMR
500 UAH٥٫٠٠٨٩٠ OMR
1000 UAH١٠٫٠١٧٨٠ OMR
2000 UAH٢٠٫٠٣٥٦٠ OMR
5000 UAH٥٠٫٠٨٩٠٠ OMR
10000 UAH١٠٠٫١٧٨٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / هريفنيا الأوكرانية
1 OMR٩٩٫٨٢٢١٠ UAH
5 OMR٤٩٩٫١١٠٥٠ UAH
10 OMR٩٩٨٫٢٢١٠٠ UAH
20 OMR١٬٩٩٦٫٤٤٢٠٠ UAH
50 OMR٤٬٩٩١٫١٠٥٠٠ UAH
100 OMR٩٬٩٨٢٫٢١٠٠٠ UAH
250 OMR٢٤٬٩٥٥٫٥٢٥٠٠ UAH
500 OMR٤٩٬٩١١٫٠٥٠٠٠ UAH
1000 OMR٩٩٬٨٢٢٫١٠٠٠٠ UAH
2000 OMR١٩٩٬٦٤٤٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 OMR٤٩٩٬١١٠٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 OMR٩٩٨٬٢٢١٫٠٠٠٠٠ UAH