هريفنا أوكرانية إلى زلوتي بولندي

تحويل UAH إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
93.57 pln

₴1.000 UAH = zł0.09357 PLN

Mid-market exchange rate at 03:50
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UAH إلى PLN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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PLN

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7451.47
1 EUR1.116193.7110.8431.4551.50119.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.187111.18811.7261.78123.5041.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الزلوتي البولندي
1 UAH٠٫٠٩٣٥٧ PLN
5 UAH٠٫٤٦٧٨٤ PLN
10 UAH٠٫٩٣٥٦٧ PLN
20 UAH١٫٨٧١٣٤ PLN
50 UAH٤٫٦٧٨٣٦ PLN
100 UAH٩٫٣٥٦٧١ PLN
250 UAH٢٣٫٣٩١٧٨ PLN
500 UAH٤٦٫٧٨٣٥٥ PLN
1000 UAH٩٣٫٥٦٧١٠ PLN
2000 UAH١٨٧٫١٣٤٢٠ PLN
5000 UAH٤٦٧٫٨٣٥٥٠ PLN
10000 UAH٩٣٥٫٦٧١٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / هريفنيا الأوكرانية
1 PLN١٠٫٦٨٧٥٠ UAH
5 PLN٥٣٫٤٣٧٥٠ UAH
10 PLN١٠٦٫٨٧٥٠٠ UAH
20 PLN٢١٣٫٧٥٠٠٠ UAH
50 PLN٥٣٤٫٣٧٥٠٠ UAH
100 PLN١٬٠٦٨٫٧٥٠٠٠ UAH
250 PLN٢٬٦٧١٫٨٧٥٠٠ UAH
500 PLN٥٬٣٤٣٫٧٥٠٠٠ UAH
1000 PLN١٠٬٦٨٧٫٥٠٠٠٠ UAH
2000 PLN٢١٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 PLN٥٣٬٤٣٧٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 PLN١٠٦٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ UAH