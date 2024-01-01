ألف هريفنا أوكرانية إلى زلوتي بولندي

تحويل UAH إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
102.09 pln

1.000 UAH = 0.1021 PLN

Mid-market exchange rate at 07:46
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٩٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٧١٤١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧١٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٤٦١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧١٠٥٫٩٧٨1١٫٧٠٤١٫٧٢٥٢٣٫٩٢٤١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الزلوتي البولندي
1 UAH٠٫١٠٢٠٩ PLN
5 UAH٠٫٥١٠٤٧ PLN
10 UAH١٫٠٢٠٩٣ PLN
20 UAH٢٫٠٤١٨٦ PLN
50 UAH٥٫١٠٤٦٥ PLN
100 UAH١٠٫٢٠٩٣٠ PLN
250 UAH٢٥٫٥٢٣٢٥ PLN
500 UAH٥١٫٠٤٦٥٠ PLN
1000 UAH١٠٢٫٠٩٣٠٠ PLN
2000 UAH٢٠٤٫١٨٦٠٠ PLN
5000 UAH٥١٠٫٤٦٥٠٠ PLN
10000 UAH١٬٠٢٠٫٩٣٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / هريفنيا الأوكرانية
1 PLN٩٫٧٩٤٩٥ UAH
5 PLN٤٨٫٩٧٤٧٥ UAH
10 PLN٩٧٫٩٤٩٥٠ UAH
20 PLN١٩٥٫٨٩٩٠٠ UAH
50 PLN٤٨٩٫٧٤٧٥٠ UAH
100 PLN٩٧٩٫٤٩٥٠٠ UAH
250 PLN٢٬٤٤٨٫٧٣٧٥٠ UAH
500 PLN٤٬٨٩٧٫٤٧٥٠٠ UAH
1000 PLN٩٬٧٩٤٫٩٥٠٠٠ UAH
2000 PLN١٩٬٥٨٩٫٩٠٠٠٠ UAH
5000 PLN٤٨٬٩٧٤٫٧٥٠٠٠ UAH
10000 PLN٩٧٬٩٤٩٫٥٠٠٠٠ UAH