1 тысяча украинских гривен в польские злотые
Сконвертируйте UAH в PLN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к PLN
1 UAH = 0,09845 PLN
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|1 UAH в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0985
|0,0985
|Низкий
|0,0957
|0,0924
|В среднем
|0,0974
|0,0953
|Изменение
|2.85%
|3.37%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к PLN
За последние 30 дней максимальный курс UAH к PLN составил 0,0985, а минимальный — 0,0957. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0974. Изменение курса UAH к PLN в процентном соотношении составило 2.85.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к PLN составил 0,0985, а минимальный — 0,0924. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0953. Изменение курса UAH к PLN в процентном соотношении составило 3.37.
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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Польский злотый / Украинская гривна
|1 PLN
|10,15740 UAH
|5 PLN
|50,78700 UAH
|10 PLN
|101,57400 UAH
|20 PLN
|203,14800 UAH
|50 PLN
|507,87000 UAH
|100 PLN
|1 015,74000 UAH
|250 PLN
|2 539,35000 UAH
|500 PLN
|5 078,70000 UAH
|1000 PLN
|10 157,40000 UAH
|2000 PLN
|20 314,80000 UAH
|5000 PLN
|50 787,00000 UAH
|10000 PLN
|101 574,00000 UAH