1 زلوتي بولندي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل PLN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1 pln
8.70 uah

1.00000 PLN = 8.69932 UAH

Mid-market exchange rate at 08:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0741589.38541.465461.648480.963918.7059
1GBP1.1536711.23925103.1241.690711.901861.1120221.581
1USD0.930950.80694183.2151.36431.534680.897317.4146
1INR0.01118750.009697050.012017110.01639490.01844240.01078290.209272

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / هريفنيا الأوكرانية
1 PLN8.69932 UAH
5 PLN43.49660 UAH
10 PLN86.99320 UAH
20 PLN173.98640 UAH
50 PLN434.96600 UAH
100 PLN869.93200 UAH
250 PLN2174.83000 UAH
500 PLN4349.66000 UAH
1000 PLN8699.32000 UAH
2000 PLN17398.64000 UAH
5000 PLN43496.60000 UAH
10000 PLN86993.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الزلوتي البولندي
1 UAH0.11495 PLN
5 UAH0.57476 PLN
10 UAH1.14952 PLN
20 UAH2.29904 PLN
50 UAH5.74760 PLN
100 UAH11.49520 PLN
250 UAH28.73800 PLN
500 UAH57.47600 PLN
1000 UAH114.95200 PLN
2000 UAH229.90400 PLN
5000 UAH574.76000 PLN
10000 UAH1149.52000 PLN