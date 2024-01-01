هريفنا أوكرانية إلى جنيه مصري

تحويل UAH إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
1,187.64 egp

₴1.000 UAH = E£1.188 EGP

Mid-market exchange rate at 03:35
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UAH إلى EGP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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EGP

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7150.8431.4551.50219.8191.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18711.7261.78223.5141.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه مصري
1 UAH١٫١٨٧٦٤ EGP
5 UAH٥٫٩٣٨٢٠ EGP
10 UAH١١٫٨٧٦٤٠ EGP
20 UAH٢٣٫٧٥٢٨٠ EGP
50 UAH٥٩٫٣٨٢٠٠ EGP
100 UAH١١٨٫٧٦٤٠٠ EGP
250 UAH٢٩٦٫٩١٠٠٠ EGP
500 UAH٥٩٣٫٨٢٠٠٠ EGP
1000 UAH١٬١٨٧٫٦٤٠٠٠ EGP
2000 UAH٢٬٣٧٥٫٢٨٠٠٠ EGP
5000 UAH٥٬٩٣٨٫٢٠٠٠٠ EGP
10000 UAH١١٬٨٧٦٫٤٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / هريفنيا الأوكرانية
1 EGP٠٫٨٤٢٠٠ UAH
5 EGP٤٫٢١٠٠١ UAH
10 EGP٨٫٤٢٠٠٣ UAH
20 EGP١٦٫٨٤٠٠٦ UAH
50 EGP٤٢٫١٠٠١٥ UAH
100 EGP٨٤٫٢٠٠٣٠ UAH
250 EGP٢١٠٫٥٠٠٧٥ UAH
500 EGP٤٢١٫٠٠١٥٠ UAH
1000 EGP٨٤٢٫٠٠٣٠٠ UAH
2000 EGP١٬٦٨٤٫٠٠٦٠٠ UAH
5000 EGP٤٬٢١٠٫٠١٥٠٠ UAH
10000 EGP٨٬٤٢٠٫٠٣٠٠٠ UAH