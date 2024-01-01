هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

تحويل UAH إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
8,587 huf

₴1.000 UAH = Ft8.587 HUF

Mid-market exchange rate at 03:40
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UAH إلى HUF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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HUF

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9490.7551.3031.34517.7541.471
1 EUR1.116193.7250.8431.4541.50219.8211.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5171.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Hungarian Forint
1 UAH٨٫٥٨٦٥٥ HUF
5 UAH٤٢٫٩٣٢٧٥ HUF
10 UAH٨٥٫٨٦٥٥٠ HUF
20 UAH١٧١٫٧٣١٠٠ HUF
50 UAH٤٢٩٫٣٢٧٥٠ HUF
100 UAH٨٥٨٫٦٥٥٠٠ HUF
250 UAH٢٬١٤٦٫٦٣٧٥٠ HUF
500 UAH٤٬٢٩٣٫٢٧٥٠٠ HUF
1000 UAH٨٬٥٨٦٫٥٥٠٠٠ HUF
2000 UAH١٧٬١٧٣٫١٠٠٠٠ HUF
5000 UAH٤٢٬٩٣٢٫٧٥٠٠٠ HUF
10000 UAH٨٥٬٨٦٥٫٥٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / هريفنيا الأوكرانية
2000 HUF٢٣٢٫٩٢٢٠٠ UAH
5000 HUF٥٨٢٫٣٠٥٠٠ UAH
10000 HUF١٬١٦٤٫٦١٠٠٠ UAH
15000 HUF١٬٧٤٦٫٩١٥٠٠ UAH
20000 HUF٢٬٣٢٩٫٢٢٠٠٠ UAH
30000 HUF٣٬٤٩٣٫٨٣٠٠٠ UAH
40000 HUF٤٬٦٥٨٫٤٤٠٠٠ UAH
50000 HUF٥٬٨٢٣٫٠٥٠٠٠ UAH
60000 HUF٦٬٩٨٧٫٦٦٠٠٠ UAH
100000 HUF١١٬٦٤٦٫١٠٠٠٠ UAH
150000 HUF١٧٬٤٦٩٫١٥٠٠٠ UAH
200000 HUF٢٣٬٢٩٢٫٢٠٠٠٠ UAH