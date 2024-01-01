Ukrayna grivnasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile UAH → HUF çevirin

1.000 uah
9.588 huf

1.00000 UAH = 9.58807 HUF

00:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.076789.38391.450581.651510.9478818.36
1 GBP1.169411.25915104.531.696391.931361.1084521.4712
1 USD0.928750.794187183.01651.347251.533860.8803517.0521
1 INR0.01118770.009566610.012045810.01622870.01847660.01060450.205406

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Macar Forinti
1 UAH9.58807 HUF
5 UAH47.94035 HUF
10 UAH95.88070 HUF
20 UAH191.76140 HUF
50 UAH479.40350 HUF
100 UAH958.80700 HUF
250 UAH2397.01750 HUF
500 UAH4794.03500 HUF
1000 UAH9588.07000 HUF
2000 UAH19176.14000 HUF
5000 UAH47940.35000 HUF
10000 UAH95880.70000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Ukrayna Grivnası
2000 HUF208.59200 UAH
5000 HUF521.48000 UAH
10000 HUF1042.96000 UAH
15000 HUF1564.44000 UAH
20000 HUF2085.92000 UAH
30000 HUF3128.88000 UAH
40000 HUF4171.84000 UAH
50000 HUF5214.80000 UAH
60000 HUF6257.76000 UAH
100000 HUF10429.60000 UAH
150000 HUF15644.40000 UAH
200000 HUF20859.20000 UAH