هريفنا أوكرانية إلى شلن تنزاني

تحويل UAH إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
66,085.40 tzs

₴1.000 UAH = tzs66.09 TZS

Mid-market exchange rate at 03:55
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

UAH إلى TZS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

TZS

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7421.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8111.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5041.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الشلن التنزاني
1 UAH٦٦٫٠٨٥٤٠ TZS
5 UAH٣٣٠٫٤٢٧٠٠ TZS
10 UAH٦٦٠٫٨٥٤٠٠ TZS
20 UAH١٬٣٢١٫٧٠٨٠٠ TZS
50 UAH٣٬٣٠٤٫٢٧٠٠٠ TZS
100 UAH٦٬٦٠٨٫٥٤٠٠٠ TZS
250 UAH١٦٬٥٢١٫٣٥٠٠٠ TZS
500 UAH٣٣٬٠٤٢٫٧٠٠٠٠ TZS
1000 UAH٦٦٬٠٨٥٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 UAH١٣٢٬١٧٠٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 UAH٣٣٠٬٤٢٧٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 UAH٦٦٠٬٨٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / هريفنيا الأوكرانية
1 TZS٠٫٠١٥١٣ UAH
5 TZS٠٫٠٧٥٦٦ UAH
10 TZS٠٫١٥١٣٢ UAH
20 TZS٠٫٣٠٢٦٤ UAH
50 TZS٠٫٧٥٦٦٠ UAH
100 TZS١٫٥١٣١٩ UAH
250 TZS٣٫٧٨٢٩٨ UAH
500 TZS٧٫٥٦٥٩٥ UAH
1000 TZS١٥٫١٣١٩٠ UAH
2000 TZS٣٠٫٢٦٣٨٠ UAH
5000 TZS٧٥٫٦٥٩٥٠ UAH
10000 TZS١٥١٫٣١٩٠٠ UAH