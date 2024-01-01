Ukrayna grivnasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile UAH → TZS çevirin

1.000 uah
67.354,40 tzs

1.00000 UAH = 67.35440 TZS

00:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.076589.34911.450641.651710.94787518.3573
1 GBP1.1693811.25885104.4841.696361.931491.1084221.4669
1 USD0.928950.794376182.99961.347551.534330.880517.0528
1 INR0.01119210.009570840.012048210.01623560.0184860.01060850.205456

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tanzanya Şilini
1 UAH67.35440 TZS
5 UAH336.77200 TZS
10 UAH673.54400 TZS
20 UAH1347.08800 TZS
50 UAH3367.72000 TZS
100 UAH6735.44000 TZS
250 UAH16838.60000 TZS
500 UAH33677.20000 TZS
1000 UAH67354.40000 TZS
2000 UAH134708.80000 TZS
5000 UAH336772.00000 TZS
10000 UAH673544.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ukrayna Grivnası
1 TZS0.01485 UAH
5 TZS0.07423 UAH
10 TZS0.14847 UAH
20 TZS0.29694 UAH
50 TZS0.74234 UAH
100 TZS1.48468 UAH
250 TZS3.71170 UAH
500 TZS7.42340 UAH
1000 TZS14.84680 UAH
2000 TZS29.69360 UAH
5000 TZS74.23400 UAH
10000 TZS148.46800 UAH