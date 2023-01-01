10 Tanzanya şilininden Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile TZS → UAH çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Tanzanya Şilini
|1 UAH
|68.63810 TZS
|5 UAH
|343.19050 TZS
|10 UAH
|686.38100 TZS
|20 UAH
|1372.76200 TZS
|50 UAH
|3431.90500 TZS
|100 UAH
|6863.81000 TZS
|250 UAH
|17159.52500 TZS
|500 UAH
|34319.05000 TZS
|1000 UAH
|68638.10000 TZS
|2000 UAH
|137276.20000 TZS
|5000 UAH
|343190.50000 TZS
|10000 UAH
|686381.00000 TZS