5 شلن تنزاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل TZS إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.08 uah

1.000 TZS = 0.01506 UAH

Mid-market exchange rate at 05:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٥٣٣١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٩٣١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٢١٫٣٥١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / هريفنيا الأوكرانية
1 TZS٠٫٠١٥٠٦ UAH
5 TZS٠٫٠٧٥٣٠ UAH
10 TZS٠٫١٥٠٦٠ UAH
20 TZS٠٫٣٠١١٩ UAH
50 TZS٠٫٧٥٢٩٩ UAH
100 TZS١٫٥٠٥٩٧ UAH
250 TZS٣٫٧٦٤٩٣ UAH
500 TZS٧٫٥٢٩٨٥ UAH
1000 TZS١٥٫٠٥٩٧٠ UAH
2000 TZS٣٠٫١١٩٤٠ UAH
5000 TZS٧٥٫٢٩٨٥٠ UAH
10000 TZS١٥٠٫٥٩٧٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الشلن التنزاني
1 UAH٦٦٫٤٠٢٣٠ TZS
5 UAH٣٣٢٫٠١١٥٠ TZS
10 UAH٦٦٤٫٠٢٣٠٠ TZS
20 UAH١٬٣٢٨٫٠٤٦٠٠ TZS
50 UAH٣٬٣٢٠٫١١٥٠٠ TZS
100 UAH٦٬٦٤٠٫٢٣٠٠٠ TZS
250 UAH١٦٬٦٠٠٫٥٧٥٠٠ TZS
500 UAH٣٣٬٢٠١٫١٥٠٠٠ TZS
1000 UAH٦٦٬٤٠٢٫٣٠٠٠٠ TZS
2000 UAH١٣٢٬٨٠٤٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 UAH٣٣٢٬٠١١٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 UAH٦٦٤٬٠٢٣٫٠٠٠٠٠ TZS