هريفنا أوكرانية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل UAH إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,907.83 bdt

₴1.000 UAH = Tk2.908 BDT

Mid-market exchange rate at 03:31
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UAH إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BDT

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9390.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.7020.8431.4551.50219.8181.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3241.186111.17411.7261.78223.5131.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Bangladeshi Taka
1 UAH٢٫٩٠٧٨٣ BDT
5 UAH١٤٫٥٣٩١٥ BDT
10 UAH٢٩٫٠٧٨٣٠ BDT
20 UAH٥٨٫١٥٦٦٠ BDT
50 UAH١٤٥٫٣٩١٥٠ BDT
100 UAH٢٩٠٫٧٨٣٠٠ BDT
250 UAH٧٢٦٫٩٥٧٥٠ BDT
500 UAH١٬٤٥٣٫٩١٥٠٠ BDT
1000 UAH٢٬٩٠٧٫٨٣٠٠٠ BDT
2000 UAH٥٬٨١٥٫٦٦٠٠٠ BDT
5000 UAH١٤٬٥٣٩٫١٥٠٠٠ BDT
10000 UAH٢٩٬٠٧٨٫٣٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / هريفنيا الأوكرانية
1 BDT٠٫٣٤٣٩٠ UAH
5 BDT١٫٧١٩٥٠ UAH
10 BDT٣٫٤٣٨٩٩ UAH
20 BDT٦٫٨٧٧٩٨ UAH
50 BDT١٧٫١٩٤٩٥ UAH
100 BDT٣٤٫٣٨٩٩٠ UAH
250 BDT٨٥٫٩٧٤٧٥ UAH
500 BDT١٧١٫٩٤٩٥٠ UAH
1000 BDT٣٤٣٫٨٩٩٠٠ UAH
2000 BDT٦٨٧٫٧٩٨٠٠ UAH
5000 BDT١٬٧١٩٫٤٩٥٠٠ UAH
10000 BDT٣٬٤٣٨٫٩٩٠٠٠ UAH