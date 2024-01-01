هريفنا أوكرانية إلى دينار كويتي

تحويل UAH إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
7.446 kwd

₴1.000 UAH = ك0.007446 KWD

Mid-market exchange rate at 03:42
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UAH إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KWD

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9460.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7260.8431.4551.50219.8211.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19911.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Kuwaiti Dinar
1 UAH٠٫٠٠٧٤٥ KWD
5 UAH٠٫٠٣٧٢٣ KWD
10 UAH٠٫٠٧٤٤٦ KWD
20 UAH٠٫١٤٨٩٢ KWD
50 UAH٠٫٣٧٢٣١ KWD
100 UAH٠٫٧٤٤٦١ KWD
250 UAH١٫٨٦١٥٢ KWD
500 UAH٣٫٧٢٣٠٥ KWD
1000 UAH٧٫٤٤٦١٠ KWD
2000 UAH١٤٫٨٩٢٢٠ KWD
5000 UAH٣٧٫٢٣٠٥٠ KWD
10000 UAH٧٤٫٤٦١٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 KWD١٣٤٫٢٩٩٠٠ UAH
5 KWD٦٧١٫٤٩٥٠٠ UAH
10 KWD١٬٣٤٢٫٩٩٠٠٠ UAH
20 KWD٢٬٦٨٥٫٩٨٠٠٠ UAH
50 KWD٦٬٧١٤٫٩٥٠٠٠ UAH
100 KWD١٣٬٤٢٩٫٩٠٠٠٠ UAH
250 KWD٣٣٬٥٧٤٫٧٥٠٠٠ UAH
500 KWD٦٧٬١٤٩٫٥٠٠٠٠ UAH
1000 KWD١٣٤٬٢٩٩٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 KWD٢٦٨٬٥٩٨٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 KWD٦٧١٬٤٩٥٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 KWD١٬٣٤٢٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ UAH