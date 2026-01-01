5 دينار كويتي إلى هريفنا أوكرانية
حوّل KWD إلى UAH بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى UAH،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى UAH متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى UAH اليوم
|KWD
|UAH
|1 KWD
|144.37 UAH
|5 KWD
|721.85 UAH
|10 KWD
|1,443.70 UAH
|20 KWD
|2,887.40 UAH
|50 KWD
|7,218.50 UAH
|100 KWD
|14,437 UAH
|250 KWD
|36,092.50 UAH
|500 KWD
|72,185 UAH
|1000 KWD
|144,370 UAH
|2000 KWD
|288,740 UAH
|5000 KWD
|721,850 UAH
|10000 KWD
|1,443,700 UAH
|UAH
|KWD
|1 UAH
|0.007 KWD
|5 UAH
|0.035 KWD
|10 UAH
|0.069 KWD
|20 UAH
|0.139 KWD
|50 UAH
|0.346 KWD
|100 UAH
|0.693 KWD
|250 UAH
|1.732 KWD
|500 UAH
|3.463 KWD
|1000 UAH
|6.927 KWD
|2000 UAH
|13.853 KWD
|5000 UAH
|34.633 KWD
|10000 UAH
|69.266 KWD