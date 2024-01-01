10 هريفنا أوكرانية إلى دينار كويتي

تحويل UAH إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
0.080 kwd

1.000 UAH = 0.007992 KWD

Mid-market exchange rate at 07:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩٥١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٥٩١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٥١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Kuwaiti Dinar
1 UAH٠٫٠٠٧٩٩ KWD
5 UAH٠٫٠٣٩٩٦ KWD
10 UAH٠٫٠٧٩٩٢ KWD
20 UAH٠٫١٥٩٨٤ KWD
50 UAH٠٫٣٩٩٦٠ KWD
100 UAH٠٫٧٩٩١٩ KWD
250 UAH١٫٩٩٧٩٨ KWD
500 UAH٣٫٩٩٥٩٦ KWD
1000 UAH٧٫٩٩١٩٣ KWD
2000 UAH١٥٫٩٨٣٨٦ KWD
5000 UAH٣٩٫٩٥٩٦٥ KWD
10000 UAH٧٩٫٩١٩٣٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 KWD١٢٥٫١٢٦٠٠ UAH
5 KWD٦٢٥٫٦٣٠٠٠ UAH
10 KWD١٬٢٥١٫٢٦٠٠٠ UAH
20 KWD٢٬٥٠٢٫٥٢٠٠٠ UAH
50 KWD٦٬٢٥٦٫٣٠٠٠٠ UAH
100 KWD١٢٬٥١٢٫٦٠٠٠٠ UAH
250 KWD٣١٬٢٨١٫٥٠٠٠٠ UAH
500 KWD٦٢٬٥٦٣٫٠٠٠٠٠ UAH
1000 KWD١٢٥٬١٢٦٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 KWD٢٥٠٬٢٥٢٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 KWD٦٢٥٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 KWD١٬٢٥١٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ UAH