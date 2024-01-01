10 украинских гривен в кувейтские динары

Сконвертируйте UAH в KWD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ك0,007471 KWD

Среднерыночный курс в 03:22
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График изменения обменного курса UAH к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 UAH в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00750,0075
Низкий0,00740,0074
В среднем0,00750,0075
Изменение-0.08%-0.06%
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Соотношение 1 UAH к KWD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к KWD составил 0,0075, а минимальный — 0,0074. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0075. Изменение курса UAH к KWD в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к KWD составил 0,0075, а минимальный — 0,0074. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0075. Изменение курса UAH к KWD в процентном соотношении составило -0.06.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,5020,7741,3281,39217,6191,517
1 EUR1,072190,620,831,4241,49218,8941,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,18511,7151,79822,7651,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Кувейтский динар
1 UAH0,00747 KWD
5 UAH0,03735 KWD
10 UAH0,07471 KWD
20 UAH0,14942 KWD
50 UAH0,37354 KWD
100 UAH0,74708 KWD
250 UAH1,86769 KWD
500 UAH3,73539 KWD
1000 UAH7,47077 KWD
2000 UAH14,94154 KWD
5000 UAH37,35385 KWD
10000 UAH74,70770 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Украинская гривна
1 KWD133,85500 UAH
5 KWD669,27500 UAH
10 KWD1 338,55000 UAH
20 KWD2 677,10000 UAH
50 KWD6 692,75000 UAH
100 KWD13 385,50000 UAH
250 KWD33 463,75000 UAH
500 KWD66 927,50000 UAH
1000 KWD133 855,00000 UAH
2000 KWD267 710,00000 UAH
5000 KWD669 275,00000 UAH
10000 KWD1 338 550,00000 UAH