هريفنا أوكرانية إلى دينار مقدوني

تحويل UAH إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
1,344.24 mkd

₴1.000 UAH = ден1.344 MKD

Mid-market exchange rate at 03:44
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UAH إلى MKD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MKD

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7310.8431.4551.50219.8231.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19511.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دينار مقدوني
1 UAH١٫٣٤٤٢٤ MKD
5 UAH٦٫٧٢١٢٠ MKD
10 UAH١٣٫٤٤٢٤٠ MKD
20 UAH٢٦٫٨٨٤٨٠ MKD
50 UAH٦٧٫٢١٢٠٠ MKD
100 UAH١٣٤٫٤٢٤٠٠ MKD
250 UAH٣٣٦٫٠٦٠٠٠ MKD
500 UAH٦٧٢٫١٢٠٠٠ MKD
1000 UAH١٬٣٤٤٫٢٤٠٠٠ MKD
2000 UAH٢٬٦٨٨٫٤٨٠٠٠ MKD
5000 UAH٦٬٧٢١٫٢٠٠٠٠ MKD
10000 UAH١٣٬٤٤٢٫٤٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / هريفنيا الأوكرانية
1 MKD٠٫٧٤٣٩١ UAH
5 MKD٣٫٧١٩٥٧ UAH
10 MKD٧٫٤٣٩١٤ UAH
20 MKD١٤٫٨٧٨٢٨ UAH
50 MKD٣٧٫١٩٥٧٠ UAH
100 MKD٧٤٫٣٩١٤٠ UAH
250 MKD١٨٥٫٩٧٨٥٠ UAH
500 MKD٣٧١٫٩٥٧٠٠ UAH
1000 MKD٧٤٣٫٩١٤٠٠ UAH
2000 MKD١٬٤٨٧٫٨٢٨٠٠ UAH
5000 MKD٣٬٧١٩٫٥٧٠٠٠ UAH
10000 MKD٧٬٤٣٩٫١٤٠٠٠ UAH