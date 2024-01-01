Ukrayna grivnasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile UAH → MKD çevirin

1.000 uah
1.516,83 mkd

1.00000 UAH = 1.51683 MKD

00:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0767589.38541.450711.651710.94788518.3608
1 GBP1.1694111.25915104.5271.696451.931511.1084721.4712
1 USD0.928750.794187183.01411.34731.533980.880317.0521
1 INR0.01118750.009566890.012046110.01622980.01847850.01060420.205412

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Ukrayna grivnasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Makedonya Dinarı
1 UAH1.51683 MKD
5 UAH7.58415 MKD
10 UAH15.16830 MKD
20 UAH30.33660 MKD
50 UAH75.84150 MKD
100 UAH151.68300 MKD
250 UAH379.20750 MKD
500 UAH758.41500 MKD
1000 UAH1516.83000 MKD
2000 UAH3033.66000 MKD
5000 UAH7584.15000 MKD
10000 UAH15168.30000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 MKD0.65927 UAH
5 MKD3.29635 UAH
10 MKD6.59270 UAH
20 MKD13.18540 UAH
50 MKD32.96350 UAH
100 MKD65.92700 UAH
250 MKD164.81750 UAH
500 MKD329.63500 UAH
1000 MKD659.27000 UAH
2000 MKD1318.54000 UAH
5000 MKD3296.35000 UAH
10000 MKD6592.70000 UAH