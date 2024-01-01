10 bin Makedonya dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MKD → UAH çevirin

10.000 mkd
7.163,70 uah

1,000ден MKD = 0,7164₴ UAH

21:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,73030,7303
Düşük0,70530,6837
Ortalama0,71880,7055
Değişim1.56%4.64%
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1 MKD → UAH istatistikleri

MKD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7303, en düşük 0,7053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7188 oldu. MKD → UAH kurundaki değişiklik 1.56 değerindeydi.

MKD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7303, en düşük 0,6837 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7055 oldu. MKD → UAH kurundaki değişiklik 4.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2661,3880,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16110,6681,2110,9631,1080,566
1 EUR1,07919,711,49811,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 MKD0,71637 UAH
5 MKD3,58185 UAH
10 MKD7,16370 UAH
20 MKD14,32740 UAH
50 MKD35,81850 UAH
100 MKD71,63700 UAH
250 MKD179,09250 UAH
500 MKD358,18500 UAH
1000 MKD716,37000 UAH
2000 MKD1.432,74000 UAH
5000 MKD3.581,85000 UAH
10000 MKD7.163,70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Makedonya Dinarı
1 UAH1,39593 MKD
5 UAH6,97965 MKD
10 UAH13,95930 MKD
20 UAH27,91860 MKD
50 UAH69,79650 MKD
100 UAH139,59300 MKD
250 UAH348,98250 MKD
500 UAH697,96500 MKD
1000 UAH1.395,93000 MKD
2000 UAH2.791,86000 MKD
5000 UAH6.979,65000 MKD
10000 UAH13.959,30000 MKD