هريفنا أوكرانية إلى ليرة تركية

تحويل UAH إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
831.17 try

₴1.000 UAH = TL0.8312 TRY

Mid-market exchange rate at 03:55
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

UAH إلى TRY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

TRY

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7411.47
1 EUR1.117193.7320.8431.4551.50219.811.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20511.7261.78223.5031.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ليرة تركية
1 UAH٠٫٨٣١١٧ TRY
5 UAH٤٫١٥٥٨٦ TRY
10 UAH٨٫٣١١٧١ TRY
20 UAH١٦٫٦٢٣٤٢ TRY
50 UAH٤١٫٥٥٨٥٥ TRY
100 UAH٨٣٫١١٧١٠ TRY
250 UAH٢٠٧٫٧٩٢٧٥ TRY
500 UAH٤١٥٫٥٨٥٥٠ TRY
1000 UAH٨٣١٫١٧١٠٠ TRY
2000 UAH١٬٦٦٢٫٣٤٢٠٠ TRY
5000 UAH٤٬١٥٥٫٨٥٥٠٠ TRY
10000 UAH٨٬٣١١٫٧١٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / هريفنيا الأوكرانية
1 TRY١٫٢٠٣١٢ UAH
5 TRY٦٫٠١٥٦٠ UAH
10 TRY١٢٫٠٣١٢٠ UAH
20 TRY٢٤٫٠٦٢٤٠ UAH
50 TRY٦٠٫١٥٦٠٠ UAH
100 TRY١٢٠٫٣١٢٠٠ UAH
250 TRY٣٠٠٫٧٨٠٠٠ UAH
500 TRY٦٠١٫٥٦٠٠٠ UAH
1000 TRY١٬٢٠٣٫١٢٠٠٠ UAH
2000 TRY٢٬٤٠٦٫٢٤٠٠٠ UAH
5000 TRY٦٬٠١٥٫٦٠٠٠٠ UAH
10000 TRY١٢٬٠٣١٫٢٠٠٠٠ UAH