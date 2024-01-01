Ukrayna grivnasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UAH → TRY çevirin

1.000 uah
817,17 try

1.00000 UAH = 0.81717 TRY

00:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.076589.34911.450641.651710.94787518.3573
1 GBP1.1693811.25885104.4841.696361.931491.1084221.4669
1 USD0.928950.794376182.99961.347551.534330.880517.0528
1 INR0.01119210.009570840.012048210.01623560.0184860.01060850.205456

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Ukrayna grivnasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Türk Lirası
1 UAH0.81717 TRY
5 UAH4.08583 TRY
10 UAH8.17167 TRY
20 UAH16.34334 TRY
50 UAH40.85835 TRY
100 UAH81.71670 TRY
250 UAH204.29175 TRY
500 UAH408.58350 TRY
1000 UAH817.16700 TRY
2000 UAH1634.33400 TRY
5000 UAH4085.83500 TRY
10000 UAH8171.67000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Ukrayna Grivnası
1 TRY1.22374 UAH
5 TRY6.11870 UAH
10 TRY12.23740 UAH
20 TRY24.47480 UAH
50 TRY61.18700 UAH
100 TRY122.37400 UAH
250 TRY305.93500 UAH
500 TRY611.87000 UAH
1000 TRY1223.74000 UAH
2000 TRY2447.48000 UAH
5000 TRY6118.70000 UAH
10000 TRY12237.40000 UAH