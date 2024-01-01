هريفنا أوكرانية إلى بيزو أوروغواي

تحويل UAH إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
981.83 uyu

₴1.000 UAH = $U0.9818 UYU

Mid-market exchange rate at 03:55
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

UAH إلى UYU مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

UYU

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7421.47
1 EUR1.117193.730.8431.4551.50219.8111.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5041.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / البيزو االأوروجواي
1 UAH٠٫٩٨١٨٣ UYU
5 UAH٤٫٩٠٩١٥ UYU
10 UAH٩٫٨١٨٢٩ UYU
20 UAH١٩٫٦٣٦٥٨ UYU
50 UAH٤٩٫٠٩١٤٥ UYU
100 UAH٩٨٫١٨٢٩٠ UYU
250 UAH٢٤٥٫٤٥٧٢٥ UYU
500 UAH٤٩٠٫٩١٤٥٠ UYU
1000 UAH٩٨١٫٨٢٩٠٠ UYU
2000 UAH١٬٩٦٣٫٦٥٨٠٠ UYU
5000 UAH٤٬٩٠٩٫١٤٥٠٠ UYU
10000 UAH٩٬٨١٨٫٢٩٠٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / هريفنيا الأوكرانية
1 UYU١٫٠١٨٥١ UAH
5 UYU٥٫٠٩٢٥٥ UAH
10 UYU١٠٫١٨٥١٠ UAH
20 UYU٢٠٫٣٧٠٢٠ UAH
50 UYU٥٠٫٩٢٥٥٠ UAH
100 UYU١٠١٫٨٥١٠٠ UAH
250 UYU٢٥٤٫٦٢٧٥٠ UAH
500 UYU٥٠٩٫٢٥٥٠٠ UAH
1000 UYU١٬٠١٨٫٥١٠٠٠ UAH
2000 UYU٢٬٠٣٧٫٠٢٠٠٠ UAH
5000 UYU٥٬٠٩٢٫٥٥٠٠٠ UAH
10000 UYU١٠٬١٨٥٫١٠٠٠٠ UAH