Ukrayna grivnasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile UAH → UYU çevirin

1.000 uah
1.037,53 uyu

1.00000 UAH = 1.03753 UYU

00:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9290583.00220.7944391.346651.3475518.94621.53433
1 EUR1.07635189.33940.855141.449471.4504420.39271.65148
1 INR0.01204790.011193310.00957130.01622430.01623510.2282610.0184854
1 GBP1.258751.1694104.47911.69511.6962323.84851.93134

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Uruguay Pesosu
1 UAH1.03753 UYU
5 UAH5.18765 UYU
10 UAH10.37530 UYU
20 UAH20.75060 UYU
50 UAH51.87650 UYU
100 UAH103.75300 UYU
250 UAH259.38250 UYU
500 UAH518.76500 UYU
1000 UAH1037.53000 UYU
2000 UAH2075.06000 UYU
5000 UAH5187.65000 UYU
10000 UAH10375.30000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Ukrayna Grivnası
1 UYU0.96383 UAH
5 UYU4.81913 UAH
10 UYU9.63825 UAH
20 UYU19.27650 UAH
50 UYU48.19125 UAH
100 UYU96.38250 UAH
250 UYU240.95625 UAH
500 UYU481.91250 UAH
1000 UYU963.82500 UAH
2000 UYU1927.65000 UAH
5000 UYU4819.12500 UAH
10000 UYU9638.25000 UAH