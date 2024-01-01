هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل UAH إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,047.47 btn

₴1.000 UAH = Nu.2.047 BTN

Mid-market exchange rate at 03:33
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

UAH إلى BTN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BTN

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.940.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.116193.710.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18211.7261.78223.5151.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / نغولتروم بوتاني
1 UAH٢٫٠٤٧٤٧ BTN
5 UAH١٠٫٢٣٧٣٥ BTN
10 UAH٢٠٫٤٧٤٧٠ BTN
20 UAH٤٠٫٩٤٩٤٠ BTN
50 UAH١٠٢٫٣٧٣٥٠ BTN
100 UAH٢٠٤٫٧٤٧٠٠ BTN
250 UAH٥١١٫٨٦٧٥٠ BTN
500 UAH١٬٠٢٣٫٧٣٥٠٠ BTN
1000 UAH٢٬٠٤٧٫٤٧٠٠٠ BTN
2000 UAH٤٬٠٩٤٫٩٤٠٠٠ BTN
5000 UAH١٠٬٢٣٧٫٣٥٠٠٠ BTN
10000 UAH٢٠٬٤٧٤٫٧٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / هريفنيا الأوكرانية
1 BTN٠٫٤٨٨٤١ UAH
5 BTN٢٫٤٤٢٠٣ UAH
10 BTN٤٫٨٨٤٠٧ UAH
20 BTN٩٫٧٦٨١٤ UAH
50 BTN٢٤٫٤٢٠٣٥ UAH
100 BTN٤٨٫٨٤٠٧٠ UAH
250 BTN١٢٢٫١٠١٧٥ UAH
500 BTN٢٤٤٫٢٠٣٥٠ UAH
1000 BTN٤٨٨٫٤٠٧٠٠ UAH
2000 BTN٩٧٦٫٨١٤٠٠ UAH
5000 BTN٢٬٤٤٢٫٠٣٥٠٠ UAH
10000 BTN٤٬٨٨٤٫٠٧٠٠٠ UAH