Ukrayna grivnasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile UAH → BTN çevirin

1.000 uah
2.200,80 btn

1.00000 UAH = 2.20080 BTN

00:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.0771589.41521.450971.651940.94805518.3649
1 GBP1.1693211.2595104.5521.696611.93161.1085821.4738
1 USD0.92840.793966183.01091.347051.533620.8801517.0495
1 INR0.01118380.00956460.012046610.01622740.0184750.01060280.205389

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Bhutan Ngultrumu
1 UAH2.20080 BTN
5 UAH11.00400 BTN
10 UAH22.00800 BTN
20 UAH44.01600 BTN
50 UAH110.04000 BTN
100 UAH220.08000 BTN
250 UAH550.20000 BTN
500 UAH1100.40000 BTN
1000 UAH2200.80000 BTN
2000 UAH4401.60000 BTN
5000 UAH11004.00000 BTN
10000 UAH22008.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ukrayna Grivnası
1 BTN0.45438 UAH
5 BTN2.27190 UAH
10 BTN4.54381 UAH
20 BTN9.08762 UAH
50 BTN22.71905 UAH
100 BTN45.43810 UAH
250 BTN113.59525 UAH
500 BTN227.19050 UAH
1000 BTN454.38100 UAH
2000 BTN908.76200 UAH
5000 BTN2271.90500 UAH
10000 BTN4543.81000 UAH