هريفنا أوكرانية إلى روبية سريلانكي

تحويل UAH إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
7,323.05 lkr

₴1.000 UAH = Sr7.323 LKR

Mid-market exchange rate at 03:43
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UAH إلى LKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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LKR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9410.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.117193.7250.8431.4551.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19311.7261.78223.5171.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / روبية سريلانكية
1 UAH٧٫٣٢٣٠٥ LKR
5 UAH٣٦٫٦١٥٢٥ LKR
10 UAH٧٣٫٢٣٠٥٠ LKR
20 UAH١٤٦٫٤٦١٠٠ LKR
50 UAH٣٦٦٫١٥٢٥٠ LKR
100 UAH٧٣٢٫٣٠٥٠٠ LKR
250 UAH١٬٨٣٠٫٧٦٢٥٠ LKR
500 UAH٣٬٦٦١٫٥٢٥٠٠ LKR
1000 UAH٧٬٣٢٣٫٠٥٠٠٠ LKR
2000 UAH١٤٬٦٤٦٫١٠٠٠٠ LKR
5000 UAH٣٦٬٦١٥٫٢٥٠٠٠ LKR
10000 UAH٧٣٬٢٣٠٫٥٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / هريفنيا الأوكرانية
1 LKR٠٫١٣٦٥٦ UAH
5 LKR٠٫٦٨٢٧٨ UAH
10 LKR١٫٣٦٥٥٥ UAH
20 LKR٢٫٧٣١١٠ UAH
50 LKR٦٫٨٢٧٧٥ UAH
100 LKR١٣٫٦٥٥٥٠ UAH
250 LKR٣٤٫١٣٨٧٥ UAH
500 LKR٦٨٫٢٧٧٥٠ UAH
1000 LKR١٣٦٫٥٥٥٠٠ UAH
2000 LKR٢٧٣٫١١٠٠٠ UAH
5000 LKR٦٨٢٫٧٧٥٠٠ UAH
10000 LKR١٬٣٦٥٫٥٥٠٠٠ UAH