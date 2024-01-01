Ukrayna grivnasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UAH → LKR çevirin

1.000 uah
8.292,57 lkr

1.00000 UAH = 8.29257 LKR

00:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9287583.01410.7941871.34631.347318.94721.53398
1 EUR1.07675189.38540.855131.449631.4507120.40141.65171
1 INR0.01204610.011187510.009566890.01621770.01622980.2282410.0184785
1 GBP1.259151.16941104.52711.695191.6964523.85741.93151

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Ukrayna grivnasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sri Lanka Rupisi
1 UAH8.29257 LKR
5 UAH41.46285 LKR
10 UAH82.92570 LKR
20 UAH165.85140 LKR
50 UAH414.62850 LKR
100 UAH829.25700 LKR
250 UAH2073.14250 LKR
500 UAH4146.28500 LKR
1000 UAH8292.57000 LKR
2000 UAH16585.14000 LKR
5000 UAH41462.85000 LKR
10000 UAH82925.70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 LKR0.12059 UAH
5 LKR0.60295 UAH
10 LKR1.20590 UAH
20 LKR2.41180 UAH
50 LKR6.02950 UAH
100 LKR12.05900 UAH
250 LKR30.14750 UAH
500 LKR60.29500 UAH
1000 LKR120.59000 UAH
2000 LKR241.18000 UAH
5000 LKR602.95000 UAH
10000 LKR1205.90000 UAH