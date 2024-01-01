هريفنا أوكرانية إلى أوقية موريتانية

تحويل UAH إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
968.25 mru

₴1.000 UAH = UM0.9683 MRU

Mid-market exchange rate at 03:46
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UAH إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.116193.7190.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19611.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritanian Ouguiya
1 UAH٠٫٩٦٨٢٥ MRU
5 UAH٤٫٨٤١٢٧ MRU
10 UAH٩٫٦٨٢٥٤ MRU
20 UAH١٩٫٣٦٥٠٨ MRU
50 UAH٤٨٫٤١٢٧٠ MRU
100 UAH٩٦٫٨٢٥٤٠ MRU
250 UAH٢٤٢٫٠٦٣٥٠ MRU
500 UAH٤٨٤٫١٢٧٠٠ MRU
1000 UAH٩٦٨٫٢٥٤٠٠ MRU
2000 UAH١٬٩٣٦٫٥٠٨٠٠ MRU
5000 UAH٤٬٨٤١٫٢٧٠٠٠ MRU
10000 UAH٩٬٦٨٢٫٥٤٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / هريفنيا الأوكرانية
1 MRU١٫٠٣٢٧٩ UAH
5 MRU٥٫١٦٣٩٥ UAH
10 MRU١٠٫٣٢٧٩٠ UAH
20 MRU٢٠٫٦٥٥٨٠ UAH
50 MRU٥١٫٦٣٩٥٠ UAH
100 MRU١٠٣٫٢٧٩٠٠ UAH
250 MRU٢٥٨٫١٩٧٥٠ UAH
500 MRU٥١٦٫٣٩٥٠٠ UAH
1000 MRU١٬٠٣٢٫٧٩٠٠٠ UAH
2000 MRU٢٬٠٦٥٫٥٨٠٠٠ UAH
5000 MRU٥٬١٦٣٫٩٥٠٠٠ UAH
10000 MRU١٠٬٣٢٧٫٩٠٠٠٠ UAH