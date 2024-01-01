هريفنا أوكرانية إلى رينغيت ماليزي

تحويل UAH إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
105.94 myr

₴1.000 UAH = RM0.1059 MYR

Mid-market exchange rate at 03:47
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UAH إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MYR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.116193.7190.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.19611.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / رينغيت ماليزي
1 UAH٠٫١٠٥٩٤ MYR
5 UAH٠٫٥٢٩٧٠ MYR
10 UAH١٫٠٥٩٣٩ MYR
20 UAH٢٫١١٨٧٨ MYR
50 UAH٥٫٢٩٦٩٥ MYR
100 UAH١٠٫٥٩٣٩٠ MYR
250 UAH٢٦٫٤٨٤٧٥ MYR
500 UAH٥٢٫٩٦٩٥٠ MYR
1000 UAH١٠٥٫٩٣٩٠٠ MYR
2000 UAH٢١١٫٨٧٨٠٠ MYR
5000 UAH٥٢٩٫٦٩٥٠٠ MYR
10000 UAH١٬٠٥٩٫٣٩٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / هريفنيا الأوكرانية
1 MYR٩٫٤٣٩٣٩ UAH
5 MYR٤٧٫١٩٦٩٥ UAH
10 MYR٩٤٫٣٩٣٩٠ UAH
20 MYR١٨٨٫٧٨٧٨٠ UAH
50 MYR٤٧١٫٩٦٩٥٠ UAH
100 MYR٩٤٣٫٩٣٩٠٠ UAH
250 MYR٢٬٣٥٩٫٨٤٧٥٠ UAH
500 MYR٤٬٧١٩٫٦٩٥٠٠ UAH
1000 MYR٩٬٤٣٩٫٣٩٠٠٠ UAH
2000 MYR١٨٬٨٧٨٫٧٨٠٠٠ UAH
5000 MYR٤٧٬١٩٦٫٩٥٠٠٠ UAH
10000 MYR٩٤٬٣٩٣٫٩٠٠٠٠ UAH