هريفنا أوكرانية إلى روبية موريشية

تحويل UAH إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
1,125.55 mur

₴1.000 UAH = ₨1.126 MUR

Mid-market exchange rate at 03:45
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UAH إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MUR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9440.7551.3031.34517.7531.47
1 EUR1.116193.7190.8431.4551.50219.821.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.18811.7261.78123.5151.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritian Rupee
1 UAH١٫١٢٥٥٥ MUR
5 UAH٥٫٦٢٧٧٥ MUR
10 UAH١١٫٢٥٥٥٠ MUR
20 UAH٢٢٫٥١١٠٠ MUR
50 UAH٥٦٫٢٧٧٥٠ MUR
100 UAH١١٢٫٥٥٥٠٠ MUR
250 UAH٢٨١٫٣٨٧٥٠ MUR
500 UAH٥٦٢٫٧٧٥٠٠ MUR
1000 UAH١٬١٢٥٫٥٥٠٠٠ MUR
2000 UAH٢٬٢٥١٫١٠٠٠٠ MUR
5000 UAH٥٬٦٢٧٫٧٥٠٠٠ MUR
10000 UAH١١٬٢٥٥٫٥٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / هريفنيا الأوكرانية
1 MUR٠٫٨٨٨٤٦ UAH
5 MUR٤٫٤٤٢٢٩ UAH
10 MUR٨٫٨٨٤٥٧ UAH
20 MUR١٧٫٧٦٩١٤ UAH
50 MUR٤٤٫٤٢٢٨٥ UAH
100 MUR٨٨٫٨٤٥٧٠ UAH
250 MUR٢٢٢٫١١٤٢٥ UAH
500 MUR٤٤٤٫٢٢٨٥٠ UAH
1000 MUR٨٨٨٫٤٥٧٠٠ UAH
2000 MUR١٬٧٧٦٫٩١٤٠٠ UAH
5000 MUR٤٬٤٤٢٫٢٨٥٠٠ UAH
10000 MUR٨٬٨٨٤٫٥٧٠٠٠ UAH