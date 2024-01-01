Ukrayna grivnasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile UAH → MUR çevirin

1.000 uah
1.229,04 mur

1.00000 UAH = 1.22904 MUR

00:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0766589.37231.450681.651680.9478818.3601
1 GBP1.1693611.259104.5091.696381.931431.1084221.4697
1 USD0.928850.794281183.00961.34741.53410.880417.053
1 INR0.01118920.009568550.012046810.01623190.01848090.0106060.205434

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Mauritius Rupisi
1 UAH1.22904 MUR
5 UAH6.14520 MUR
10 UAH12.29040 MUR
20 UAH24.58080 MUR
50 UAH61.45200 MUR
100 UAH122.90400 MUR
250 UAH307.26000 MUR
500 UAH614.52000 MUR
1000 UAH1229.04000 MUR
2000 UAH2458.08000 MUR
5000 UAH6145.20000 MUR
10000 UAH12290.40000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 MUR0.81364 UAH
5 MUR4.06822 UAH
10 MUR8.13645 UAH
20 MUR16.27290 UAH
50 MUR40.68225 UAH
100 MUR81.36450 UAH
250 MUR203.41125 UAH
500 MUR406.82250 UAH
1000 MUR813.64500 UAH
2000 MUR1627.29000 UAH
5000 MUR4068.22500 UAH
10000 MUR8136.45000 UAH