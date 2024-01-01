5 Mauritius rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MUR → UAH çevirin

5 mur
4,18 uah

1,000 MUR = 0,8362 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 MUR0,83622 UAH
5 MUR4,18110 UAH
10 MUR8,36219 UAH
20 MUR16,72438 UAH
50 MUR41,81095 UAH
100 MUR83,62190 UAH
250 MUR209,05475 UAH
500 MUR418,10950 UAH
1000 MUR836,21900 UAH
2000 MUR1.672,43800 UAH
5000 MUR4.181,09500 UAH
10000 MUR8.362,19000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Mauritius Rupisi
1 UAH1,19586 MUR
5 UAH5,97930 MUR
10 UAH11,95860 MUR
20 UAH23,91720 MUR
50 UAH59,79300 MUR
100 UAH119,58600 MUR
250 UAH298,96500 MUR
500 UAH597,93000 MUR
1000 UAH1.195,86000 MUR
2000 UAH2.391,72000 MUR
5000 UAH5.979,30000 MUR
10000 UAH11.958,60000 MUR