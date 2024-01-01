50 روبية موريشية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MUR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
40.89 uah

1.00000 MUR = 0.81778 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / هريفنيا الأوكرانية
1 MUR0.81778 UAH
5 MUR4.08888 UAH
10 MUR8.17776 UAH
20 MUR16.35552 UAH
50 MUR40.88880 UAH
100 MUR81.77760 UAH
250 MUR204.44400 UAH
500 MUR408.88800 UAH
1000 MUR817.77600 UAH
2000 MUR1635.55200 UAH
5000 MUR4088.88000 UAH
10000 MUR8177.76000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritian Rupee
1 UAH1.22283 MUR
5 UAH6.11415 MUR
10 UAH12.22830 MUR
20 UAH24.45660 MUR
50 UAH61.14150 MUR
100 UAH122.28300 MUR
250 UAH305.70750 MUR
500 UAH611.41500 MUR
1000 UAH1222.83000 MUR
2000 UAH2445.66000 MUR
5000 UAH6114.15000 MUR
10000 UAH12228.30000 MUR