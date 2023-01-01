دولار بروني إلى دينار كويتي

تحويل BND إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٢٢٥٫٩٨٥ kwd

1.00000 BND = 0.22598 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:47 UTC
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BND إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.40031.4351.658870.956918.2118
1GBP1.1582811.23215102.3951.662171.921481.1083621.0949
1USD0.940050.811589183.10251.3491.559450.8995517.1204
1INR0.01131220.009766130.012033310.0162330.01876540.01082460.206015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Kuwaiti Dinar
1 BND0.22598 KWD
5 BND1.12993 KWD
10 BND2.25985 KWD
20 BND4.51970 KWD
50 BND11.29925 KWD
100 BND22.59850 KWD
250 BND56.49625 KWD
500 BND112.99250 KWD
1000 BND225.98500 KWD
2000 BND451.97000 KWD
5000 BND1129.92500 KWD
10000 BND2259.85000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بروني
1 KWD4.42508 BND
5 KWD22.12540 BND
10 KWD44.25080 BND
20 KWD88.50160 BND
50 KWD221.25400 BND
100 KWD442.50800 BND
250 KWD1106.27000 BND
500 KWD2212.54000 BND
1000 KWD4425.08000 BND
2000 KWD8850.16000 BND
5000 KWD22125.40000 BND
10000 KWD44250.80000 BND