1 دولار بروني إلى دينار كويتي

تحويل BND إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 bnd
0.228 kwd

1.00000 BND = 0.22769 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:13 UTC
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BND إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077789.12281.465191.670210.9544518.42
1GBP1.1686311.2594104.1491.712221.95181.115421.5257
1USD0.92790.794029182.69721.359551.549790.8856517.092
1INR0.01122050.009601640.012092310.01644010.01874050.01070960.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Kuwaiti Dinar
1 BND0.22769 KWD
5 BND1.13846 KWD
10 BND2.27692 KWD
20 BND4.55384 KWD
50 BND11.38460 KWD
100 BND22.76920 KWD
250 BND56.92300 KWD
500 BND113.84600 KWD
1000 BND227.69200 KWD
2000 BND455.38400 KWD
5000 BND1138.46000 KWD
10000 BND2276.92000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بروني
1 KWD4.39189 BND
5 KWD21.95945 BND
10 KWD43.91890 BND
20 KWD87.83780 BND
50 KWD219.59450 BND
100 KWD439.18900 BND
250 KWD1097.97250 BND
500 KWD2195.94500 BND
1000 KWD4391.89000 BND
2000 KWD8783.78000 BND
5000 KWD21959.45000 BND
10000 KWD43918.90000 BND