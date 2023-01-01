50 دولار بروني إلى دينار كويتي

تحويل BND إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bnd
١١٫٣٨٥ kwd

1.00000 BND = 0.22770 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:14 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077589.10621.464921.670150.9544518.4166
1GBP1.1686311.2593104.1411.712081.951951.115421.524
1USD0.928050.794092182.69721.359551.550030.885717.092
1INR0.01122260.00960240.012092310.01644010.01874340.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / Kuwaiti Dinar
1 BND0.22770 KWD
5 BND1.13850 KWD
10 BND2.27701 KWD
20 BND4.55402 KWD
50 BND11.38505 KWD
100 BND22.77010 KWD
250 BND56.92525 KWD
500 BND113.85050 KWD
1000 BND227.70100 KWD
2000 BND455.40200 KWD
5000 BND1138.50500 KWD
10000 BND2277.01000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بروني
1 KWD4.39173 BND
5 KWD21.95865 BND
10 KWD43.91730 BND
20 KWD87.83460 BND
50 KWD219.58650 BND
100 KWD439.17300 BND
250 KWD1097.93250 BND
500 KWD2195.86500 BND
1000 KWD4391.73000 BND
2000 KWD8783.46000 BND
5000 KWD21958.65000 BND
10000 KWD43917.30000 BND