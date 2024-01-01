Brunei dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BND → KWD çevirin

1.000 bnd
226,368 kwd

1,000 BND = 0,2264 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brunei dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Kuveyt Dinarı
1 BND0,22637 KWD
5 BND1,13184 KWD
10 BND2,26368 KWD
20 BND4,52736 KWD
50 BND11,31840 KWD
100 BND22,63680 KWD
250 BND56,59200 KWD
500 BND113,18400 KWD
1000 BND226,36800 KWD
2000 BND452,73600 KWD
5000 BND1.131,84000 KWD
10000 BND2.263,68000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Brunei Doları
1 KWD4,41759 BND
5 KWD22,08795 BND
10 KWD44,17590 BND
20 KWD88,35180 BND
50 KWD220,87950 BND
100 KWD441,75900 BND
250 KWD1.104,39750 BND
500 KWD2.208,79500 BND
1000 KWD4.417,59000 BND
2000 KWD8.835,18000 BND
5000 KWD22.087,95000 BND
10000 KWD44.175,90000 BND