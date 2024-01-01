1 Kuveyt dinarından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → BND çevirin

1,000ك KWD = 4,365B$ BND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 KWD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,37544,3754
Düşük4,27444,1984
Ortalama4,31904,2754
Değişim2.13%2.02%
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1 KWD → BND istatistikleri

KWD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3754, en düşük 4,2744 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3190 oldu. KWD → BND kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

KWD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3754, en düşük 4,1984 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,2754 oldu. KWD → BND kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Brunei Doları
1 KWD4,36540 BND
5 KWD21,82700 BND
10 KWD43,65400 BND
20 KWD87,30800 BND
50 KWD218,27000 BND
100 KWD436,54000 BND
250 KWD1.091,35000 BND
500 KWD2.182,70000 BND
1000 KWD4.365,40000 BND
2000 KWD8.730,80000 BND
5000 KWD21.827,00000 BND
10000 KWD43.654,00000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Kuveyt Dinarı
1 BND0,22907 KWD
5 BND1,14537 KWD
10 BND2,29074 KWD
20 BND4,58148 KWD
50 BND11,45370 KWD
100 BND22,90740 KWD
250 BND57,26850 KWD
500 BND114,53700 KWD
1000 BND229,07400 KWD
2000 BND458,14800 KWD
5000 BND1.145,37000 KWD
10000 BND2.290,74000 KWD