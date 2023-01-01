دينار بحريني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BHD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٧٦٬٢٤٨ cve

1.00000 BHD = 276.24800 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
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BHD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36121.434481.659670.957118.216
1GBP1.1584811.2321102.361.661731.92261.1087821.1018
1USD0.94020.811622183.07751.34871.560430.8999517.1267
1INR0.01131720.009769460.01203710.01623420.01878280.01083270.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 BHD276.24800 CVE
5 BHD1381.24000 CVE
10 BHD2762.48000 CVE
20 BHD5524.96000 CVE
50 BHD13812.40000 CVE
100 BHD27624.80000 CVE
250 BHD69062.00000 CVE
500 BHD138124.00000 CVE
1000 BHD276248.00000 CVE
2000 BHD552496.00000 CVE
5000 BHD1381240.00000 CVE
10000 BHD2762480.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Bahraini Dinar
1 CVE0.00362 BHD
5 CVE0.01810 BHD
10 CVE0.03620 BHD
20 CVE0.07240 BHD
50 CVE0.18100 BHD
100 CVE0.36199 BHD
250 CVE0.90498 BHD
500 CVE1.80997 BHD
1000 CVE3.61993 BHD
2000 CVE7.23986 BHD
5000 CVE18.09965 BHD
10000 CVE36.19930 BHD