روبية نيبالية إلى ليو روماني

تحويل NPR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٣٥٫٠٨ ron

1.00000 NPR = 0.03508 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:29 UTC
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NPR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Romanian Leu
1 NPR0.03508 RON
5 NPR0.17539 RON
10 NPR0.35077 RON
20 NPR0.70155 RON
50 NPR1.75387 RON
100 NPR3.50775 RON
250 NPR8.76938 RON
500 NPR17.53875 RON
1000 NPR35.07750 RON
2000 NPR70.15500 RON
5000 NPR175.38750 RON
10000 NPR350.77500 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Nepalese Rupee
1 RON28.50830 NPR
5 RON142.54150 NPR
10 RON285.08300 NPR
20 RON570.16600 NPR
50 RON1425.41500 NPR
100 RON2850.83000 NPR
250 RON7127.07500 NPR
500 RON14254.15000 NPR
1000 RON28508.30000 NPR
2000 RON57016.60000 NPR
5000 RON142541.50000 NPR
10000 RON285083.00000 NPR