Nepal rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile NPR → RON çevirin

1.000 npr
34,81 ron

1.00000 NPR = 0.03481 RON

15:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.0761589.3431.452321.651680.9474418.369
1 GBP1.1692111.25825104.4611.698071.931161.1077621.4773
1 USD0.929250.794755183.0211.349551.53480.880417.0692
1 INR0.01119280.009572930.012045110.01625550.01848690.01060450.205601

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Nepal rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Rumen Leyi
1 NPR0.03481 RON
5 NPR0.17405 RON
10 NPR0.34810 RON
20 NPR0.69620 RON
50 NPR1.74051 RON
100 NPR3.48102 RON
250 NPR8.70255 RON
500 NPR17.40510 RON
1000 NPR34.81020 RON
2000 NPR69.62040 RON
5000 NPR174.05100 RON
10000 NPR348.10200 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nepal Rupisi
1 RON28.72720 NPR
5 RON143.63600 NPR
10 RON287.27200 NPR
20 RON574.54400 NPR
50 RON1436.36000 NPR
100 RON2872.72000 NPR
250 RON7181.80000 NPR
500 RON14363.60000 NPR
1000 RON28727.20000 NPR
2000 RON57454.40000 NPR
5000 RON143636.00000 NPR
10000 RON287272.00000 NPR