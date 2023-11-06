5 ليو روماني إلى روبية نيبالية

تحويل RON إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
143.75 npr

1.00000 RON = 28.74980 NPR

Mid-market exchange rate at 15:24
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93181.36791.539170.8077221.35010.898383.2106
1EUR1.073211.468031.651840.86691.448930.964189.3016
1CAD0.7310480.68118511.125210.5904830.9869870.656760.8309
1AUD0.64970.6053860.88872510.5247770.877160.58362654.0619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Nepalese Rupee
1 RON28.74980 NPR
5 RON143.74900 NPR
10 RON287.49800 NPR
20 RON574.99600 NPR
50 RON1437.49000 NPR
100 RON2874.98000 NPR
250 RON7187.45000 NPR
500 RON14374.90000 NPR
1000 RON28749.80000 NPR
2000 RON57499.60000 NPR
5000 RON143749.00000 NPR
10000 RON287498.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Romanian Leu
1 NPR0.03478 RON
5 NPR0.17391 RON
10 NPR0.34783 RON
20 NPR0.69566 RON
50 NPR1.73914 RON
100 NPR3.47828 RON
250 NPR8.69570 RON
500 NPR17.39140 RON
1000 NPR34.78280 RON
2000 NPR69.56560 RON
5000 NPR173.91400 RON
10000 NPR347.82800 RON